Polizei : Diebe stehlen Katalysatoren

Morbach Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizeiinspektion Morbach in den vergangenen zwei Wochen mehrere Katalysatoren an mehreren Gebrauchtfahrzeugen in Morbach entwendet. „Die Täter schnitten die Katalysatoren aus den Auspuffanlagen der Fahrzeuge heraus.

Die Fahrzeuge standen alle auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Straße Im Schollenfeld. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.