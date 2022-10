EC-Karte weg : Dreister Trickdiebstahl an Morbacher Sparkassenautomat - Polizei sucht zwei Täter

Morbach Ganz schön dreist sind am Donnerstagmittag zwei Unbekannte in Morbach vorgegangen. Sie lenkten eine Frau am Geldautomaten der Sparkasse so geschickt ab, dass diese den Diebstahl nicht bemerkte. Was über die Tat bekannt ist.

Der Trickdiebstahl hat sich laut Polizei am Donnerstagvormittag, gegen 9.50 Uhr, am Geldautomaten der Sparkasse Morbach, Oberer Markt, ereignet.

Die Geschädigte war gerade im Begriff, am Geldautomaten per EC-Karte Geld abzuheben, als sie von zwei neben ihr stehenden Männern angesprochen wurde. Einer der Personen bückte sich, um ihr zwei Geldscheine zu übergeben, diese seien ihr wohl heruntergefallen. In dem Moment der Unachtsamkeit entnahm die andere Person die EC-Karte, welche sich noch im Geldautomaten befand. Das abgehobenes Geld, welches sich noch im Ausgabefach befand, wurde glücklicherweise nicht entwendet.

Die Täter flohen anschließend zu Fuß in Richtung Morbach Ortsmitte. Eine direkt angelegte Fahndung der Polizeiinspektion Morbach verlief negativ.