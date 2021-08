Blaulicht : Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt einen Menschen an

Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt einen Menschen an

Morbach Am Ende entkam der Fahrer eines Audi, der jetzt von der Polizei gesucht wird. Ein anderer Verkehrsteilnehmer wurde von dem Flüchtigen angefahren und verletzt.

Am Montag, 02. August 2021, wurde zwischen 16 und 20 Uhr eine Kontrollstelle auf der B 327, Einmündung "Zolleiche" zwischen Morbach und dem Flughafen Hahn eingerichtet. Gegen 18:45 Uhr befuhr ein dunkler Audi A7 die B 327 aus Richtung Kreisverkehr Hinzerath in Richtung der Kontrollstelle. Als er diese wahrnahm, wendete der Fahrer auf der Fahrbahn und wollte vor der Kontrolle flüchten.

Ein ausgestiegener Lkw-Fahrer wollte den Flüchtenden aufhalten und stellte sich ihm in den Weg. Allerdings stoppte der Pkw-Fahrer nicht und erfasste den Lkw-Fahrer am Bein. Anschließend flüchtete der Pkw in Richtung Hinzerather Kreisverkehr.