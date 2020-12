Unfall : Blumenkübel beim Rangieren touchiert

Morbach-Gonzerath In Morbach-Gozerath hat es am Dienstag, gegen 11 Uhr im Bereich der Einmündung In der Door/Oberdorf einen Verkehrsunfall. gegeben.

Beim Wenden im Einmündungsbereich beschädigte laut Polizei der Fahrer eines Gespanns, bestehend aus einem weißen Sprinter und einem Tiertransportanhänger, einen Blumenkübel. Durch den Zusammenstoß wurde der Blumenkübel zerstört. Der entstandene Sachschaden beträgt einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Der Fahrer des Gespanns entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass der Sprinter ein BIT-Kennzeichen hatte.