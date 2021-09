Blaulicht : Hundeköder mit Angelhaken gefunden: Polizei bittet Hundehalter in Morbach zur Vorsicht

Hundeköder mit Angelhaken gefunden: Polizei bittet Hundehalter in Morbach zur Vorsicht

Morbach Anwohner haben in Morbach mehrere Hundeköder gefunden, die mit Angelhaken manipuliert wurden. Jetzt ermittelt die Polizei – und mahnt zur Vorsicht.

Nach dem Hinweis eines Anwohners hat dieser beim Spazierengehen in Osburg am Dienstagmorgen (7. September) mehrere Hundeköder aufgefunden, in denen Angelhaken platziert waren. Das teilt die Polizei mit.