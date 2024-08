Rettungshubschrauber im Einsatz Motorradfahrer stürzt und erleidet schwerste Verletzungen

Auf der K 105 zwischen Kommen und Wederath hat es am Freitagmittag, 23. August, gegen 12.30 Uhr einen schweren Motorradunfall gegeben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Laut dieser unterschätzte ein Motorradfahrer, der als Vorletzter einer größeren Gruppe in Richtung Wederath unterwegs war, eine sich nähernde Rechtskurve und verpasste den Punkt zum Einlenken. Der Polizei zufolge versuchte er noch, eine Gefahrenbremsung zu machen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er geradeaus in den Straßengraben fuhr und stürzte.