Motorrad und Auto Nägel und Schrauben hinter Reifen auf Schulhof der Grundschule Morbach ausgelegt

Auf dem Schulhof der Grundschule Morbach hat ein aufmerksamer Mann am Samstag, 25. Mai, bemerkt, dass spitze Gegenstände ausgelegt wurden. Wie die Polizei mitteilt, haben zwei Teilnehmer eines Erwachsenensporttrainings ihre Fahrzeuge, einen PKW und ein Motorrad, gegen 16 Uhr auf dem Schulhof geparkt. Nach dem Training bemerkte einer der Sportteilnehmer gegen 17.30 Uhr, dass vor und hinter den Reifen des Motorrades Schrauben so aufgestellt waren, dass sie sich beim Anfahren in die Reifen gebohrt hätten.