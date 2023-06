Zwei Verletzte Schlägerei in Morbach beschäftigt vier Polizeiinspektionen

Morbach · Die erste Mitteilung aus der Bahnhofstraße in Morbach ließ Schlimmes vermuten. Tatsächlich kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung – nur nicht in so großem Ausmaß, wie zunächst zu befürchten war.

04.06.2023, 11:13 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch