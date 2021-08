Blaulicht : 20-Jähriger überschlägt sich betrunken mit dem Auto im Hunsrück

Morbach Weil er zu schnell und betrunken gefahren ist, hat sich ein 20-Jähriger mit seinem Fahrzeug überschlagen. Jetzt sieht er sich einem Strafverfahren gegenüber.

Am Samstag, 7. August, gegen 7:07 Uhr, ereignete sich auf der B 269, in Morbach, ein Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit.

Ein 20-Jähriger Mann befuhr mit einem Kleintransporter die B 269 aus Richtung Birkenfeld kommend in Richtung Morbach. In einem Gefällstück kam der Fahrer, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung mehrfach.