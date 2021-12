Blaulicht : Zwei Unfälle in Folge mit mehreren Verletzten auf der Hunsrückhöhenstraße bei Morbach

Zwei Unfälle in Folge mit mehreren Verletzten auf der Hunsrückhöhenstraße bei Morbach

Morbach/Rapperath/Simmern Bei zwei Unfällen auf der B 327-Hunsrückhöhenstraße bei Morbach verletzten laut Polizei sich am Mittwoch vier Autofahrer – zwei davon schwer. Wie es dazu kam.

Ein 82 Jähriger Autofahrer war laut Polizei mit seinem Auto auf der K 99 aus Richtung Rapperath kommend in Richtung Morbach unterwegs. An der Einmündung wollte der Fahrzeugführer vermutlich nach rechts abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers, der die Hunsrückhöhenstraße aus Richtung Simmern kommend in Richtung Thalfang befuhr. Beim Abbiegen sei es dann zu dem folgenschweren Zusammenstoß gekommen.