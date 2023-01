Kriminalität : Mordfall Hersdorf: Die Familie steht vor einem Rätsel

Foto: Fritz-Peter Linden

Hersdorf Zehn Tage ist es her, dass ein Mann aus der Eifel tot in seinem Haus von der Polizei gefunden wurde. Die Obduktion ergab, dass er gewaltsam ums Leben gekommen war. Während die Ermittler zumindest offiziell bisher keine heiße Spur verfolgen, rätselt vor allem die Familie des Getöteten, wer diese Tat begangen haben kann – und warum.

Über den Stand der Ermittlungen im Fall des getöteten Eifelers in Hersdorf (Verbandsgemeinde Prüm) ist weiterhin nichts zu erfahren. Fest steht: Der 56-Jährige, der allein in einem Mietshaus wohnte, fiel einer Gewalttat zum Opfer, wahrscheinlich in der Nacht von Samstag, 14. Januar, auf Sonntag, 15. Januar.

Am Montag darauf meldete eine Nachbarin den Polizeibeamten, dass etwas nicht in Ordnung sei: Der Wagen des 56-Jährigen stand mit geöffneter Tür auf dem Hof.

Später wurde bekannt: Zeugen hatten zwei Männer in der Straße gesehen – einer mit Vollbart, einer mit Maske. Beide sollen außerdem am frühen Sonntagmorgen und am Montag auf der L 16 zwischen Hersdorf und dem Nachbarort Schönecken unterwegs gewesen sein.

Stirbt ein Mensch, wie es landläufig heißt, „vor der Zeit“, dann ist die Trauer in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis besonders groß. Stirbt ein Mensch, weil ihm jemand Gewalt angetan hat, dann kommt noch mehr hinzu. Schrecken, Entsetzen, Fassungslosigkeit. Und Fragen. So ist es auch in diesem Fall.

Unsere Redaktion steht in Kontakt mit Angehörigen des Getöteten, die in der Eifel wohnen. „Es rumort in der Familie“, sagt ein naher Verwandter und berichtet davon, wie tief erschüttert alle seien. Niemand könne sich vorstellen, warum jemand dem 56-Jährigen das angetan habe, keiner könne sich die Tat auch nur im Entferntesten erklären.

Auch über die Familie hinaus „bewegt es die Gemüter – wir werden von allen möglichen Leuten angesprochen“, ergänzt der Verwandte. „Es haben ihn viele gekannt und gemocht. Er war ja verdammt gutmütig.“

Der Getötete sei von Kindesbeinen an ein vollkommen unbescholtener Mensch gewesen. Unvorstellbar für die Familie, „dass von ihm irgendeine kriminelle Energie hätte ausgehen können“.

„Das Motiv fehlt“, sagt der Angehörige, „und das belastet uns sehr. Wir tappen alle noch im Dunkeln.“ Er sei bislang nicht von der Polizei kontaktiert oder befragt worden. Aber er habe Verständnis für die Zurückhaltung der Beamten auch in der Öffentlichkeit. Und man gehe davon aus, dass deren Ermittlungen möglicherweise noch lange dauern können.

Dennoch: „Weil uns das ganze Geschehen so umtreibt, haben wir keinen sehnlicheren Wunsch, als dass die Aufklärung bald erfolgt. Und die Freigabe des Leichnams.“

Erneuter Anruf am Mittwochmorgen beim Polizeipräsidium: Haben sich inzwischen neue Ermittlungsansätze ergeben? Liegen Hinweise auf ein Motiv vor? Ein Einbruch vielleicht, der dann eskalierte, irgendetwas Anderes? Antwort von Pressesprecher Marc Fleischmann: „Kann ich nichts zu sagen.“ Wie gehabt. Man ermittle weiter, das auf jeden Fall.