Verbrechen : Mord in der Eifel: Zwei Verdächtige festgenommen

In der Eifel ist ein 56-jähriger Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen Foto: Fritz-Peter Linden

Update Hersdorf/Trier Im Fall des getöteten 56-Jährigen aus Hersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hat die Polizei zwei dringend Verdächtige festgenommen. Tatmotiv: Habgier. Das teilte die Staatsanwaltschaft Trier am Mittwoch mit. Die Details:

Der gewaltsame Tod eines 56-jährigen Mannes im Eifelort Hersdorf in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar scheint aufgeklärt: Wie die Staatsanwaltschaft Trier am Mittwoch mitteilt, sind bereits am Dienstagnachmittag „nach intensiven Ermittlungen der Kriminaldirektion Trier“ zwei Tatverdächtige im nordrhein-westfälischen Remscheid festgenommen worden.

Das Amtsgericht Trier hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die Männer erlassen – „wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes aus Habgier“. Die Beschuldigten sind am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, er ordnete den Vollzug des Haftbefehls an.

Die Ermittler, sagt der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen, hätten in den vergangenen Tagen „zahlreiche Indizien zusammengetragen“. Den einen entscheidenden Hinweis habe es nicht gegeben. Man habe Zeugenvernehmungen, Finanz- und Telekommunikationsdaten systematisch ausgewertet und sei den Verdächtigen so auf die Spur gekommen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei den Festgenommenen um die Männer, die in der Tatnacht und am Folgetag von Zeugen gesehen und beschrieben wurden. Peter Fritzen: „Wir gehen davon aus, dass das die beiden sind, die eine Anwohnerin in der Nacht vor dem Haus gesehen hat.“

Die Verhafteten wohnen in NRW, sie sind 20 und 26 Jahre alt. Nach Stand der Ermittlungen hat der getötete Eifeler sie über das Internet kennengelernt – „im Zusammenhang mit der Suche nach sexuellen Kontakten“.

Er habe sie dann am Samstag, 14. Januar, mit seinem Wagen in Remscheid abgeholt und in sein Haus in Hersdorf mitgenommen. Gegen die Beschuldigten bestehe der Verdacht, ein sexuelles Interesse nur vorgetäuscht zu haben, „um in der Wohnung des Opfers an dessen Hab und Gut zu gelangen“.

Im Haus sei es dann zu dem tödlichen Geschehen gekommen, wobei dessen genauer Hergang noch nicht abschließend geklärt sei. Der 56-Jährige, teilen die Behörden mit, wurde im Badezimmer umgebracht, er starb „durch massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf“.

Die Beschuldigten sollen anschließend das Haus nach Beute durchsucht und diverse Wertsachen mitgenommen haben, darunter das Mobiltelefon und das Portemonnaie des Opfers mit dessen EC-Karte. Sie flüchteten zunächst zu Fuß aus Hersdorf, nahmen sich dann ein Taxi und fuhren später mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück nach Remscheid.

Ihre Flucht führte auch über Gerolstein: Dort, sagt Oberstaatsanwalt Peter Fritzen, hätten sie am Sonntagmorgen mit der gestohlenen EC-Karte vergeblich an einem Bankautomaten Geld abzuheben versucht – ein weiterer Hinweis, der zur Verhaftung führte.