Wer hat ihn gesehen? 77-jähriger Mann wird in der Moselregion vermisst

Seit dem 26. Oktober 2023 wird der 77-jährige Max Jochen Neuhäuser aus Stuttgart vermisst. Herr Neuhäuser hat sich am Sonntag, den 22. Oktober, in einer Weinstube in Bremm (Kreis Cochem-Zell) eingemietet und wollte dort bis zum 27. Oktober bleiben. Er ist von einer Bediensteten der Weinstube letztmalig am Montag, 23. Oktober gegen 10 Uhr, beim Frühstück gesehen worden.