Polizei : Bauschutt illegal entsorgt: Wer hat Hinweise zum Müll an der Mosel?

Bauschutt illegal entsorgt: Wer hat Hinweise zum Müll an der Mosel?

So sah es neben dem Radweg an der Mosel aus. Foto: Polizei

Reil/Zell Die Polizei sucht Hinweise, wer für diese illegale Abfallentsorgung verantwortlich ist. Was an der Mosel gefunden wurde, scheint von Bauarbeiten übrig geblieben zu sein.

Am Sonntag, den 20. Februar wurde die Polizei auf eine illegale Abfallentsorgung aufmerksam gemacht. Auf dem Radweg zwischen Reil und Zell, unmittelbar an der Mosel in Höhe der Marienburg bei Pünderich, wurde eine größere Menge Bauschutt und weiterer Problemmüll entsorgt.