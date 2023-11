War zeitweise gesperrt Unfall an der Mülheimer Brücke: Auto bricht durch das Holzgeländer

In einer Pressemitteilung schildert die Polizei den Vorfall wie folgt: Ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer war in seinem PKW auf der L158 aus Richtung Andel kommend in Richtung Moselbrücke Mülheim unterwegs, um diese in Richtung Maring-Noviand zu überqueren. In einer Rechtskurve, in Höhe der Auffahrt zur Moselbrücke, verlor der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.