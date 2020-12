Hochwasser : Moselpegel steigt schnell an – Straße mit Kanalwasser überflutet

Foto: TV/Cheryl Cadamuro

Trier/Schweich/Saarburg Nach lang anhaltenden Niederschlägen sind die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet von Mosel, Saar und Sauer deutlich angestiegen. Die Feuerwehr Trier meldete am Mittwochabend gegen 18 Uhr eine überflutete Fahrbahn in Trier-Ruwer.

Bei Eintreffen vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich Wasser aus dem Gully hochgedrückt und die Fahrbahn der Hermeskeiler Straße hinuntergelaufen war.

Am Pegel Trier sollte laut Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz in der Nacht zum Donnerstag die Meldehöhe von 6 Metern überschritten werden. An Heiligabend sollen die Wasserstände bis in den Bereich von 6,50 Metern steigen. Ein Anstieg auf über 7 Meter, was die Einstellung der Schifffahrt zur Folge hätte, wird nach den Vorhersagen nicht erwartet.

An Saar und Sauer steigen die Wasserstände bis in den Bereich der Meldehöhe von 3,90 Metern am Pegel Fremersdorf/Saar und von 3,50 Metern am Pegel Bollendorf/Sauer.

Ab dem 25. Dezember, an der Obermosel ab dem 26. Dezember, wird mit fallenden Wasserständen gerechnet.

Ein Tief über dem Ärmelkanal bestimmt mit seinen Ausläufern das Wetter im Moseleinzugsgebiet. Dabei strömt weiterhin von Südwesten her sehr milde und feuchte Luft ein. Am Donnerstag wird mit dem Abzug des Tiefs nach Osteuropa von Norden her deutlich kältere Luft hierhergeführt. Bis Donnerstag fällt immer wieder Regen mit wechselnder Intensität, vor allem in Staulagen der Mittelgebirge auch länger anhaltend. Dabei kommen verbreitet 10 bis 20, in Staulagen um 30 und in den Hochlagender Vogesen auch über 40 Liter pro Quadratmeter zusammen.