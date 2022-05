Blaulicht : Motorroller stößt mit Auto zusammen: L52 zwischen Altrich und Wittlich nach schwerem Unfall vollgesperrt

Altrich Derzeit kommt es auf der L52 zwischen Altrich und Wittlich zu Verkehrsbehinderungen. Grund ist ein schwerer Unfall kurz vor dem Ortseingang. Was bisher bekannt ist.

Nach ersten Informationen sind kurz hinter der Ortseinfahrt von Altrich in Richtung Wittlich am Dienstagnachmittag ein Motoroller und ein Auto miteinander kollidiert. Laut Polizei ist der Rollerfahrer verletzt und wird aktuell in ein Krankenhaus verlegt.