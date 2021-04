Unfallflucht : Autofahrer drängt Motorrad von Fahrbahn - Polizei sucht Verursacher

Leiwen Bei Leiwen hat ein Autofahrer einen Motorradfahrer von der Straße abgedrängt. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Motorradfahrer, der am Freitag gegen 15.50 Uhr auf der L 148 in Richtung Büdlicherbrück unterwegs war, in einer Linkskurve, kurz hinter dem Drohntalstaudamm, von einem ihm auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Auto von der Fahrbahn gedrängt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern. Bei dem Auto dürfte es sich nach Polizeiangaben um einen silbernen Audi handeln. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502/9157-0.