Unfall im Hochwald : Motorrad erfasst Kind: Siebenjähriger schwer verletzt

Mandern/Trier Bei einem Verkehrsunfall in Mandern (Kreis Trier-Saarburg) ist ein Junge am Mittwochabend schwer verletzt worden. Laut Polizei war er von einem Motorradfahrer erfasst worden und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhren gegen 19.10 Uhr drei Motorradfahrer hintereinander die Hauptstraße in Mandern. Nach deren Aussage soll ein kleiner Junge hinter einer Hausecke, die dicht an der Straße liegt, unvermittelt die Straße betreten haben. Der erste Motorradfahrer war schon vorbei, der zweite habe nicht mehr ausweichen können und das Kind mit dem rechten Spiegel erfasst. Dabei sei der Junge herumgewirbelt und gegen das dritte Motorrad geschleudert worden.

Am Unfallort konnten keine weiteren Zeugen ausfindig gemacht werden. Daher fragt die Polizei: Welcher Anwohner oder Passant hat vielleicht Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht, die der Polizei noch nicht mitgeteilt wurden? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden.