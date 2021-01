Kriminalität : Diebe stehlen Cross-Motorrad in St. Thomas

Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/St. Thomas (red) Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 19. Januar, 17 Uhr, bis Freitag, 22. Januar, 15 Uhr, ein Cross-Motorrad der Marke Yamaha YZ 250 F in der Straße „Flachsberg“ in Sankt Thomas gestohlen.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach ist das Motorrad weiß/grau/schwarz lackiert und trägt die Startnummer 991.