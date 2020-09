Polizei : Motorrad in Waldweiler gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Waldweiler Unbekannte haben am Dienstag wischen 6 und 15.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Waldweiler ein Motorrad der Marke Honda entwendet. Da das Motorrad abgeschlossen war, geht die Polizei davon aus, dass die Täter es mit einem großen Transportfahrzeug mitgenommen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken