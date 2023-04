In der Vulkaneifel Motorrad setzt nach Sturz automatisch Notruf ab – Rettungskräfte suchen stundenlang nach verunfalltem Fahrer

Ein Motorradfahrer ist im Bereich der K77 zwischen Salm und Birresborn in der Vulkaneifel gestürzt und hatte so einen Unfall – diese Meldung ging am Donnerstag, 27. April, gegen 15.35 Uhr über einen automatisierten Anruf (sogenannter E-Call) eines BMW-Motorrads über die BMW-Notfallzentrale bei der Rettungsleitstelle in Trier ein.