Blaulicht : Motorradfahrer prallt gegen Heckscheibe

Trier In Trier ist am Morgen ein Motorradfahrer auf ein Auto aufgefahren. Der Biker wurde verletzt.

Nach ersten Informationen war am Montagmorgen kurz nach acht Uhr ein Motorradfahrer auf der Loebstrasse in Trier-Nord unterwegs, als dieser aus noch unbekannter Ursache auf ein vor ihm stehendes Auto auffuhr und gegen die Heckscheibe prallte. Er wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier sowie die Berufsfeuerwehr Trier.