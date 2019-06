Blaulicht : Motorradfahrer bei Bitburg schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bitburg Ein Auto hat am Samstagvormittag einem Motorradfahrer bei Bitburg auf der B257 gestreift, der Mann stürzte und wurde dabei schwer verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagvormittag gegen 11.25 Uhr im Kreisverkehr auf der B257 bei Bitburg-Masholder. Der Fahrer einer in Luxemburg zugelassenen Mercedes-Benz-E-Klasse mit einem 750-Kilo-Anhänger, ebenfalls mit Luxemburger Kennzeichen, habe nach Angaben der Polizei vor Ort beim Einordnen in die Fahrspur zu dem zweiten Kreisel an der B257 offenbar die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet. Ob es dabei zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam ist bislang ungeklärt, teilte die Polizei später mit. Ersten Angaben vor Ort zufolge sei das Motorrad vom Auto getroffen und zum Sturz gebracht worden.