Blaulicht : Mit Auto zusammengestoßen: Motorradfahrer schwer verletzt

Fell Zwei Motorradfahrer sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall oberhalb von Fell (Kreis Trier-Saarburg) mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Die 54- und 57-Jährigen waren mit einem Krad auf der K 77 zwischen Fell und der Mülldeponie Mertesdorf unterwegs, als ihnen in einer Kurve eine 72-Jährige mit ihrem Auto zu weit auf der Gegenfahrbahn entgegenkam, wie die Polizei mitteilt. Beim Zusammenstoß wurden Fahrer und Sozius des Motorrads in den Straßengraben geschleudert, sie wurden schwer verletzt in zwei Krankenhäuser nach Trier gebracht.