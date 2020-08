Blaulicht : Motorradfahrer leicht verletzt

Monzelfeld Ein Motorradfahrer ist am Samstagvormittag auf der L158 bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Der 34-Jährige war Teil einer Gruppe niederländischer Motorradfahrer, die aus Richtung Blockhauskreisel kommend in Richtung Mülheim an der Mosel untzerwegs war. In Höhe der Ortslage Monzelfeld sei der 34-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt.