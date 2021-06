Unfall : Motorradfahrer bei Reil schwer verletzt

Reil Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in der Nähe von Reil schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine Motorradkolonne geen 17.40 Uhr die L 105 von Bengel kommend in Richtung Reil. In einer Linkskurve verlor der letzte Fahrer der Kolonne auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch das DRK in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren das DRK, Christoph 10 und die Polizei Zell.