später lesen POLIZEI Motorradfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt FOTO: dpa / Patrick Seeger FOTO: dpa / Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



(red) Ein 17-Jähriger ist am Montag bei einem Unfall auf der A 60 schwer verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr fuhr er mit seiner „125er“ an der Anschlussstelle Prüm auf die Autobahn in Richtung Bitburg auf.