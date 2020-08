Zusammenstoß mit Auto : Motorradfahrer bei Unfall an der Obermosel schwer verletzt

Nittel Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer laut Polizei am Dienstag auf der L 135 bei Nittel (Kreis Trier-Saarburg) gestürzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es bereits am Dienstag gegen 17 Uhr zwischen Nittel und dem Ortsteil Windhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Motorradfahrer die Steigungsstrecke in Richtung Windhof, als vor ihm von rechts her der Autofahrer von einem Platz neben der Fahrbahn nach links auf die Straße einbog.