Polizei : Motorradfahrer bei Unfall nahe Bausendorf schwer verletzt

Bausendorf Der Mann fiel in einer Kurve mit seinem Zweirad und rutschte in die Böschung.

(red) Auf der B 421 zwischen Bausendorf und Hontheim ist am Sonntag, 14. Juni, gegen 14 Uhr ein Unfall passiert, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, kam der 53-Jährige aus dem Kreis Cochem-Zell vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte mit seinem Motorrad in die linksseitig der Fahrbahn verlaufende Böschung. Er wurde durch den Verkehrsunfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben Kräften der Polizeiinspektion Wittlich waren noch mehrere Kräfte des Rettungsdienstes und der Rettungshubschrauber Christoph 10 im Einsatz. Lobens- und erwähnenswert, so die Polizei, sei die Erste Hilfe durch Verkehrsteilnehmer, die den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgten.