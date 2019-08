Unfall : Motorradfahrer bei Auffahrunfall in der Eifel verletzt

Bitburg Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Auffahrunfall auf der B 50 bei Bitburg verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es gegen 18.15 Uhr auf der B 50. Zu spät erkannte ein junger Motorradfahrer, dass sich der Verkehr vor ihm verlangsamt hatte. Ein Autofahrer wollte auf der B 50 von Bitburg kommend bei Stadtmühle auf ein Grundstück abbiegen und verlangsamte seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender Kleinwagen bremste rechtzeitig ab und kam zum Stillstand. Der nachfolgende Motorradfahrer bemerkte die bremsenden Fahrzeuge zu spät und prallte mit voller Wucht in das Heck des Kleinwagens. Er stürzte und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst des DRK Bitburg in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Auf der zu dieser Uhrzeit stark befahrenen B 50 kam es während der Unfallaufnahme kurzzeitig zu Behinderungen. Im Einsatz war neben dem DRK die Polizeiinspektion Bitburg.