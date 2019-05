Polizei : Motorradfahrer bei Unfall in Hillesheim verletzt

Die Polizei im Einsatz. Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde bei einem Unfall am Donnerstagabend in Hillesheim leicht verletzt. Der junge Mann fuhr kurz nach 18 Uhr auf der Straße „Am Alten Born“ in Richtung der Kreuzung Kringsgarten.