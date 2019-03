Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei Bad Bertrich gestürzt. Er wurde schwer verletzt. red

Nach Polizeiangaben kam der Biker gegen 14.30 Uhr auf der L 103 bei Bad Bertrich in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung zu Fall und prallte gegen die Leitplanke. Dabei zog er sich einen offenen Trümmerbruch am rechten Unterschenkel zu. Die L 103 musste zeitweise wegen der Landung eines Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Der Motorradfahrer wurde in das Krankenhaus nach Wittlich geflogen und dort operiert.