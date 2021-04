Blaulicht : Motorradfahrer bei Unfall zwischen Morbach und Longkamp leicht verletzt

Longkamp Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer am Karfreitag: Bei einem Verkehrsunfall wurde er nur leicht verletzt.

Der 63-Jährige war am Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B269 von Morbach-Gonzerath nach Longkamp unterwegs, als das Vorderrad seines Motorrads in einer Rechtskurve die Haftung auf dem Asphalt verlor. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Mann und rutschte etwa 15 Meter über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen. Dabei wurde er leicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.