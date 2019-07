Zu viel Tempo : Motorradfahrer bei Zell tödlich verletzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Zell Tödlich verletzt wurde nach Angaben der Polizei Wittlich ein Motorradfahrer, der in der Nacht auf Dienstag gegen 0.25 Uhr auf der L98 bei Zell in Richtung Grenderich unterwegs war. Der Fahrer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

