Polizei : Motorradfahrer beschädigt Weinberg in Konz-Oberemmel und flüchtet

Konz-Oberemmel Ein Motorradfahrer ist laut Polizei am Freitag gegen 15.20 Uhr in einen Weinberg in Konz-Oberemmel geraten, hat etwa 25 Weinstöcke mitsamt Pfählen und Drahtanlage beschädigt und ist geflüchtet. Er war, vermutlich mit einem blauen Enduro-Motorrad, auf einem geteerten Wirtschaftsweg zwischen der Kapelle oberhalb von Oberemmel und der Ortsmitte unterwegs.

Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Weinberg. Er fuhr etwa zehn Meter in den Weinberg hinein, bevor er zum Stehen kam. Anschließend flüchtete er. Laut Polizei wurde das Motorrad vermutlich ebenfalls beschädigt. Ob der Fahrer verletzt wurde, ist nicht bekannt. Laut Zeugen handelte es sich um einen Mann, bekleidet mit schwarz-weißer Motorradkleidung und einem schwarz-weißen Helm.