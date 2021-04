Die Polizei bittet um Hinweise : Motorradfahrer flüchtet in Konz vor Polizei – Zeugen gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Ein Motorradfahrer laut Polizei versucht, sich in Konz einer Polizeikontrolle zu entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Michael-Scherer-Straße in den Kreisel am ehemaligen Rewe-Markt einfuhr, in diesem zwei Fahrzeuge überholte und dann weiter mit zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Wiltingen fuhr.

Ereignet habe sich der Vorfall am Montag, 26. April, gegen 18.25 Uhr. In der Wiltinger Straße habe der Fahrer angehalten und kontrolliert werden können.

Die Polizei Konz sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Fahrzeugführer, die im Kreisel grob verkehrswidrig überholt wurden.

(red)