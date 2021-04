Unfall : Motorradfahrer schwer verletzt

Foto: TV/Florian Blaes

Bescheid (red) Schwer verletzt wurde ein Motorraddfahrer am Sonntag, 25. April, gegen 13 Uhr auf der L 148. Zwischen den Ortschaften Büdlicherbrück und Bescheid kam der 48-jährige Motorradfahrer nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab und stürzte in die angrenzende Böschung.