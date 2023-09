Vorfahrt missachtet Motorradfahrer in der Eifel bei Unfall schwer verletzt

Nach Polizeiangaben war ein Schweizer Motorradfahrer am Montag gegen 17.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 28 von Gerolstein kommend in Richtung Daun unterwegs. An der Einmündung der L 27 auf die L 28 missachtete ein Autofahrer, der von Neroth kommend in Richtung Ortsmitte Kirchweiler fuhr, die Vorfahrt des Motorradfahrers und kollidierte mit diesem.