Von Auto erfasst : Motorradfahrer schwer verletzt

Mehring Schwer verletzt wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Mehring. Laut Polizei hat ihm ein Pkw-Fahrer (65) die Vorfahrt genommen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Pkw-Fahrer am Sonntag gegen 12.25 Uhr die Kreuzungsbereich Auf der Lay/Brückenstraße (K 85) in Richtung Weierfeld überqueren. Dabei übersah er den auf der K 85 von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Motorradfahrer, der in Fahrtrichtung Moselbrücke unterwegs war.