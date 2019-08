Verkehrsunfall : Motorradfahrer in Vulkaneifel schwerverletzt – Unfallverursacher flüchtet

Motorradfahrer in Vulkaneifel schwerverletzt – Unfallverursacher flüchtet

Steffeln/Auel/Scheuern Ein vermutlich weißer Geländewagen (SUV) hat am Sonntagnachmittag den Unfall eines Motoradfahrers zwischen Auel und Scheuern in der Vulkaneifel verursacht und wird gesucht. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 18. August, um 14.25 Uhr auf der K 51, zwischen Steffeln/Auel und Scheuern. Eine achtköpfige Motorradgruppe aus Belgien war laut Polizei von Scheuern in Richtung Auel unterwegs. In einer Kurve habe ein entgegenkommendes Auto das Rechtsfahrgebot missachtet und sei auf der Fahrspur der Motorradfahrer gefahren.