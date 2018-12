Motorradfahrer kollidiert auf L 54 mit Schutzplanke

Ein Motorradfahrer aus Wittlich ist mit seinem Fahrzeug am Dienstag, 11.45 Uhr auf der L 54 von Wittlich-Wengerohr in Richtung Bombogen unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkommt und mit der Schutzplanke kollidiert. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell unterwegs war. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der 50-jährige Fahrer blieb unverletzt.

(red)