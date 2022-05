Blaulicht : Motorradfahrer kommt zu Fall und verletzt sich

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der L43 an der Kyll verletzt.

(). Am Samstagnachmittag gegen 13.58 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen die L43 von Kordel kommend in Richtung Zemmer-Daufenbach. In einer Links-Rechts-Kurve kam einer der Biker aus noch unbekannter Ursache zu Fall, rutsche über die Fahrbahn und blieb im Straßengraben liegen. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt.