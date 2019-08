Unfall : Motorradfahrer kommt von der Straße ab

Foto: TV/Klaus Kimmling

Lötzbeuren Lebensgfährlich verletzte wurde ein 39jähriger Motorradfahrer am Sonntag um 10.30 bei einem Unfall auf der Kreisstraße 133 von Lötzbeuren kommend in Richtung Raversbeuren. Wie die polizei berichtet war der Mann mit zwei weiteren Motorradfahrern unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärten Umständen ins Schlingern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam.

