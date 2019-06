Demerath Ein 80-Jähriger hat sich bei einem Sturz mit seinem Motorrad leicht verletzt.

Ein 80 Jahre alter Motorradfahrer aus NRW ist am Samstag um 13.50 Uhr auf der K 22 von Demerath in Richtung Meiserich in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das stark beschädigte Zweirad wurde abgeschleppt.