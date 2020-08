Unfall : Motorradfahrer leicht verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Daun Ein niederländischer Motorradfahrer hat sich am Freitag in Daun bei einem Unfall leicht verletzt. Auf der B 257 in Richtung Pützborn geriet er nach Angaben der Polizei am frühen Nachmittag aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke.