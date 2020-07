Blaulicht : Motorradfahrer nach Unfall in Saarburg schwer verletzt

Saarburg Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad kam es am Samstagnachmittag, gegen 16.55 Uhr, auf der B 407 im Kreuzungsbereich am REWE-Einkaufscenter Saarburg.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer die B 407 aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Saarburg-Beurig. Ein 67-jähriger PKW Fahrer befuhr die Parkfläche von der Straße "Am City-Parkplatz" kommend in Fahrtrichtung Parkplatz REWE-Einkaufscenter. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur B 407 übersah der wartepflichtige PKW-Fahrer den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.