Blaulicht : Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Bitburg

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag in Bitburg tödlich verunglückt.

Der Mann habe am frühen Morgen auf dem Ostring aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Bitburg am Sonntag mit. Dabei stieß er gegen ein am Straßenrand geparktes Auto.