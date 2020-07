Kostenpflichtiger Inhalt: Blaulicht : Motorradfahrer stirbt bei Unfall in der Vulkaneifel

Foto: Polizei Wittlich

Daun Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in der Nähe von Daun gestorben. Er war in einer Gruppe von mehreren Fahrern unterwegs.