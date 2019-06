Blaulicht : Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall zwischen Utscheid und Niederraden

Tragisches Ende einer Motorradausfahrt am Samstagabend. Ein 35-Jahre alter Motorradfahrer aus der Eifel verunglückte am Samstagabend kurz vor 20 Uhr auf der L8 zwischen Utscheid und Niederraden tödlich.

Nach Angaben der Polizei Bitburg versuchte der Fahrer eines in Luxemburg zugelassenen schweren Pick Up von einem Feldwirtschaftsweg nach links auf die L8 in Richtung Utscheid ab zu biegen. Hierbei übersah er offenbar das aus Richtung Utscheid herannahende Motorrad und missachtete die Vorfahrt.